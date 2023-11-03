«Я всегда удивлялась таким льготным условиям»

Глава депфина ХМАО раскритиковала промышленный кэшбэк, который предлагают тюменские власти крупным игрокам ТЭК Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – директор департамента финансов Вера Дюдина раскритиковала так называемый промышленный кэшбэк, который использует правительство Тюменской области для поддержки своих производителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- США ввели санкции против «Арктик СПГ-2» и АФК «Система», владельцы которых сотрудничают с властями Ямала и Тюменью
- Губернатор ХМАО отреагировала на вопрос о дефиците врачей: «Что разбираться-то? В целом по стране не хватает специалистов»
- Власти ХМАО ожидают в 2023 году рекордный за последние пять лет миграционный прирост
Свежие комментарии