'Betrayal': Internal Pentagon Spat Emerges Over Leaked Middle East Deployment Plans A number of US military top generals have taken the rare step of formally registering warnings to Pentagon chief Pete Hegseth over potential plans for a new phase of strikes against a non-compliant Iran.
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