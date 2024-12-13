Хуан-Пабло Монтойя: «Ферстаппен уйдет из «Ред Булл» через пару лет, я думаю»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Макс покинет «Ред Булл» после 2026 года, если двигатели их собственного производства окажутся не слишком конкурентоспособными – и в результате Ферстаппен потеряет возможность регулярно бороться за титул.
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