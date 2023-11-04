Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Помощь киевскому режиму стала для НАТО непомерной ношей, поэтому участники альянса начали переговоры с украинской стороной о том, чем ей придется пожертвовать на переговорах с РФ, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
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