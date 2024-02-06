FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 744 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей О
    Как понимаю одно место ещё свободно уж не для набиулиной лиСокамерницами Бли...
  • Боцман
    И что? она летела одна . Остальные пассажиры на соломке за самолетом?Выяснились подроб...
  • Александр Глущенко
    не долго музыка играла , не долго фраер танцевал..Измены, предатель...

«Мозг-компьютер»: киборги и андроиды где-то рядом

«Мозг-компьютер»: киборги и андроиды где-то рядом

Фото: Shutterstock Развитие технологий, позволяющих объединять живой мозг с электронными устройствами, способствует развитию искусственного интеллекта и робототехники, лечению страшных заболеваний, но у каждой медали, как известно, две стороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх