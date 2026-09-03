Рязанским мамам выплатят детские пособия при ликвидации организации

Жительницы Рязанской области имеют право на получение пособия по беременности и родам, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, даже если компания, в которой они работали, будет ликвидирована.
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