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Политика как она есть

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Картаполов рассказал, почему нельзя доверять Украине

Картаполов рассказал, почему нельзя доверять Украине

Если Украина согласится на рождественское перемирие, то доверять Киеву все равно нельзя. Как рассказал в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
За время конфликта в Донбассе перемирия  были объявлены несколько раз. И ни разу вусраина их не выполняла. Наоборот, как только самооборона Донбасса  прекращала огонь укровермахт срезу лез вперёд, захватывая &quot;серые зоны&quot;, в которые, опять таки по подписанным ими же соглашениями, входить не имели права.
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