Андрей Шишинов

За время конфликта в Донбассе перемирия были объявлены несколько раз. И ни разу вусраина их не выполняла. Наоборот, как только самооборона Донбасса прекращала огонь укровермахт срезу лез вперёд, захватывая "серые зоны", в которые, опять таки по подписанным ими же соглашениями, входить не имели права.