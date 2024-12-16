Если Украина согласится на рождественское перемирие, то доверять Киеву все равно нельзя. Как рассказал в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Картаполов рассказал, почему нельзя доверять Украине
Комментарии
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Андрей Шишинов
За время конфликта в Донбассе перемирия были объявлены несколько раз. И ни разу вусраина их не выполняла. Наоборот, как только самооборона Донбасса прекращала огонь укровермахт срезу лез вперёд, захватывая "серые зоны", в которые, опять таки по подписанным ими же соглашениями, входить не имели права.
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