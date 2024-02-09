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Финляндия продлила закрытие границы с Россией до середины апреля

Финляндия объявила о продлении закрытия пунктов пропуска на границе с Россией до 14 апреля 2024 года, сославшись на обеспокоенность по поводу миграции с использованием оружия и угроз национальной безопасности со стороны России.

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