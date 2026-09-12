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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Нагорных: «Локомотив» – российский народный клуб. Мы бронзовые призеры прошлого сезона РПЛ, остаемся топ-клубом»

Председатель совета директоров « Локомотива » Юрий Нагорных высказался о статусе московского клуба.  «Для меня очевидно, что «Локомотив» продолжает оставаться топ-клубом.

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