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Как в Мариуполе? Жители Харькова неожиданно "потеряли" главу администрации: "Третью ночь прячется в Полтаве"

Как в Мариуполе? Жители Харькова неожиданно "потеряли" главу администрации: "Третью ночь прячется в Полтаве"

Харьковчане и военные неожиданно "потеряли" главу областной военной администрации. Первым новость о предполагаемом побеге Синегуба запустил военный, позже присоединились и мирные жители: "Третью ночь прячется в Полтаве".

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