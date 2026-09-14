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Нижегородская правда

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Полицейские поймали жителя Борского района, который делал оружие для самого себя

Полицейские поймали жителя Борского района, который делал оружие для самого себя

Житель Борского района пойман на изготовлении оружия и боеприпасов для самого себя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

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