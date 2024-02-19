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Хоакин Феникс и Руни Мара снова станут родителями

Хоакин Феникс и Руни Мара снова станут родителями

У пары есть старший сын Ривер фото: Социальные сетиРуни Мара и Хоакин Феникс совсем скоро станут родителями во второй раз! Об этом стало известно во время премьеры фильма «Кухня», которая во время Берлинского кинофестиваля.

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