Хоакин Феникс и Руни Мара снова станут родителями

У пары есть старший сын Ривер фото: Социальные сетиРуни Мара и Хоакин Феникс совсем скоро станут родителями во второй раз! Об этом стало известно во время премьеры фильма «Кухня», которая во время Берлинского кинофестиваля.
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