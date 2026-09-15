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FiNE NEWS

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Vivo V80: смартфон с аккумулятором 7200 мА·ч и камерой нового поколения с 30 AI-эффектами

Компания Vivo анонсирует выпуск смартфона V80, который должен значительно превзойти своих предшественников по показателям автономности и возможностям камеры.

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