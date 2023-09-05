Такер Карлсон не шутит: США реально задумали два страшных сценария

Ирина Коновалова У США есть ШАТАЛ, способный сбросить с Космоса не одну тонну бомб на любую территорию планеты. Все остальное ерунда.Люди гибнут в любых случаях -это да. Мира нет , наверно долго.

Nazim Ярмагомедов А у нас есть С-500,способные сбить,как ты пишешь, этот ШАТАЛ!