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Такер Карлсон не шутит: США реально задумали два страшных сценария

Такер Карлсон не шутит: США реально задумали два страшных сценария

США реально готовы к войне с Россией - Такер Карлсон не хайпит. Как всё начнётся, рассказал Константин Сивков.

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Комментарии
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Ирина Коновалова
У США есть ШАТАЛ, способный сбросить с Космоса не одну тонну бомб на любую территорию планеты. Все остальное ерунда.Люди гибнут в любых случаях -это да. Мира нет  , наверно долго.
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12 час.
Nazim Ярмагомедов
А у нас есть С-500,способные сбить,как ты пишешь, этот  ШАТАЛ!
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1 час.
Nazim Ярмагомедов
Амеры трусы,чтобы начать войну с нами.Все будет гораздо проще-после поставки Киеву Ф-16,укрофашисты быстро состряпают грязную атомную бомбу и попробуют нанести удар по территории России и Новороссии,или США  подтолкнут тупорылых поляков вступить в войну на стороне Украины.Удар России по полякам,он задействуют 5 статью НАТО.Вот и конец света.
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1 час.

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