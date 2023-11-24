Максим Федотов: «Задача СКА – занять первое место в таблице. Рад, что сейчас идем хорошо. Нужно продолжать в том же духе»

«В начале матча мы играли хорошо, но во втором периоде снова пошли ненужные удаления. Думаю, что СКА сыграл неплохо.
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