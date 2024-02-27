Халва. В халве много никотиновой кислоты (витамина РР), которая уменьшает в печени синтез «плохого» холестерина.
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Халва. В халве много никотиновой кислоты (витамина РР), которая уменьшает в печени синтез «плохого» холестерина.
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