Вышла замуж за таджика не зная об этом. Как в Екатеринбурге незаконно легализовали тысячи мигрантов

Михаил Молчев

А никогда! Пока дармоедам, то есть, депутатам черножопые выгодны, а мусора, они же полицаи с черножопых свой кусок имеют порядка с мигрантами не будет. Я даже теперь в большущих сомнениях, стоит ли голосовать за Путина, сказавшим -"плодитесь и размножайтесь" НО не сказал, к кому он с этим призывом обращается. Похоже, что к черножопым, и без того размножающихся почище мышей, а с таким призывом вообще плодиться будут аки вирусы, ведь за это еще и денег дают! Похоже, пока народ дармоедов на вилы не начнет насаживать, "гарант хер знает чего" не пошевелится! С черножопыми-то проще, бритоголовые, на худой конец, суд имени товарища Линча и они хвосты прижмут, не сразу, но после десятка акций, приведших к нехорошему для черножопых исходу, прижмут точно Только бы мусора свои сребренники не бросились отрабатывать. Во времена моей молодости как было? Даёшь менту, полицаев тогда еще Айфончик не выдумал и самого его еще не было, пятерку или водки бутылку и он в другую сторону смотрит, а полицаев кормить слишком накладно, дешевле их, тех, кто продажен, на один столб с черножопыми вешать!