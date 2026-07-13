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Русская весна

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Очередь на заправку может быть уважительной причиной опоздания на работу

Очередь на заправку может быть уважительной причиной опоздания на работу

Топливные кризисы, охватившие ряд российских регионов — от Крыма и Краснодарского края до Иркутской области и Забайкалья, — принесли не только экономические неудобства, но и новые юридические коллизии.

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