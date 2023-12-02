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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Конфедерации футбола Бразилии допустили возможность проведения матча с Россией в 2025 году

В Конфедерации футбола Бразилии допустили возможность проведения матча с Россией в 2025 году

«У нас уже объявлены матчи на 2024 год, поэтому нам будет сложно выбрать окно для товарищеского матча со сборной России.

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