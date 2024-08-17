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WSJ: США не дают Киеву разведданные, так как не хотят стать пособником атак ВСУ

WSJ: США не дают Киеву разведданные, так как не хотят стать пособником атак ВСУ

США не предоставляют Украине разведывательные данные об объектах на территории России, поскольку опасаются создать впечатление, что власти Соединенных Штатов поддерживают нападение ВСУ на Курскую область.

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