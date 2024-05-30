В квартире дома на Бутырской обнаружили тело мужчины с травмами головы и конечностей

Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в квартире жилого дома на улице Бутырская. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве.
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