Если следовать этим советам, комфортно будет всем фото: Elena Medoks/Shutterstock/Fotodom.ruСовременные реалии часто диктуют свои условия: не всегда есть возможность выделить младенцу отдельную комнату сразу после рождения.
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