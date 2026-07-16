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Вместе, но раздельно: как обустроить спальню для родителей и ребенка — 10 советов дизайнера

Вместе, но раздельно: как обустроить спальню для родителей и ребенка — 10 советов дизайнера

Если следовать этим советам, комфортно будет всем фото: Elena Medoks/Shutterstock/Fotodom.ruСовременные реалии часто диктуют свои условия: не всегда есть возможность выделить младенцу отдельную комнату сразу после рождения.

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