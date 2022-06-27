Проблемы Казахстана схожи с европейскими не случайно

После довольно скандального (чего наши официальные СМИ предпочли дружно не заметить) интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскому телевидению (напомню, Токаев называл ЛДНР «квазигосударствами» и заявил об отказе от их признания, рассказал о том, что Казахстан присоединился к западным санкциям против России, и объявил, что не испытывает благодарности к РФ за помощь в преодолении январского мятежа в республике, это, мол, не Москва, а ОДКБ всё разрулила, да и вообще, казахи сами с усами), я решил повнимательнее присмотреться к казахстанской действительности и оценить, что собой приставляет нынешний Казахстан, так сказать, через полгода после обретения Токаевым всей полноты власти в стране.