Компании Ariston вернули собственность на завод

«Мы верим, что никакой промышленно-экономический успех не имеет значения, если не вкладывать в социальный прогресс» — эти слова основателя компании Merloni Аристиде Мерлони являются девизом итальянского семейства Мерлони вот уже почти сто лет.
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