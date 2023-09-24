РУСАДА о претензиях WADA: «В круг вопросов национальной антидопинговой организации не входит изменение законодательства РФ»

22 сентября WADA заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу «из-за несоответствий государственного законодательства, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени».
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