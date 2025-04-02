Александр Беглов поздравил петербуржцев с Международным днем детской книги

Писателям и поэтам города губернатор пожелал успехов, вдохновения и признания Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Международным днем детской книги, который отмечается в день рождения Ханса Кристиана Андерсена.
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