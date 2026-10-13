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Газета.ру

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Танцовщик Лиепа заявил, что театрам выгодно ставить "Щелкунчика" под Новый год

Танцовщик Лиепа заявил, что театрам выгодно ставить "Щелкунчика" под Новый год

Народный артист России и сын советской звезды балета Мариса Лиепы, Андрис Лиепа, в беседе с aif.ru порассуждал о феномене спектакля «Щелкунчик» и его широкой популярности.

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