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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА оценил Гонду в 12 млн долларов. «Бока» не хочет платить такую сумму (Леандро Агилера)

« Бока Хуниорс » не готова удовлетворить финансовые требования ЦСКА по форварду Лусиано Гонду . По информации журналиста Леандро Агилеры, московский клуб оценивает форварда в 12 миллионов долларов.

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