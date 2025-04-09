Алексей Воробьёв переоделся в "извинительную водолазку": артист попросил прощения у девушек, которых назвал неполноценными

Певец ранее заявил, что женщины, использующие макияж, не принимают себя настоящих.Известный певец Алексей Воробьёв накануне принёс извинения в запрещённой социальной сети за своё недавнее заявление о том, что девушки, которые делают макияж, неполноценны.