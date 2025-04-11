В России назвали главное препятствие для возвращения иностранных компаний

Многие иностранные компании, в случае возвращения в Россию, неизбежно будут перечислять средства в недружественные государства, что станет основанием для присваивания им статуса иноагента, заявил в разговоре с «Лентой.
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