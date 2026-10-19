Мероприятие пройдёт 28–30 октября в Санкт-Петербурге. В программе — пять тематических треков, онлайн-марафон в студии ТАСС и показы ведущих дизайнеров.
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