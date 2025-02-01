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Репрессии в Роснано

Репрессии в Роснано

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Комментарии
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vitaliy tabachenkov
Наверно расследование дела по статье организация преступного сообщества с целью хищения государственных средств в особо крупном размере будет весомей и более соответствовать истине. Преступное сообщество (преступная организация) — организованная преступная группа, созданная для совершения наиболее тяжких преступлений, либо объединение организованных преступных групп. Преступная организация является наиболее опасным видом соучастия; создание преступного сообщества или преступной организации выступает в качестве самостоятельного наказуемого вида преступной деятельности, даже если такая организация не успела ещё совершить ни одного преступного деяния. Например, в УК РФ ответственность за такое деяние предусмотрена в ст. 210. Преступное сообщество выступает формой проявления организованной преступности.
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2 час.
Николай Чернявский
А толик опять в шоколаде, вон как довольно улыбается,,, Остапу Бендеру остаётся только завидовать!!!
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1 час.
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