⚡️ В Судаке перевернулась машина, пострадал водитель Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на крышу, рассказали в МЧС Крыма.
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⚡️ В Судаке перевернулась машина, пострадал водитель Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на крышу, рассказали в МЧС Крыма.