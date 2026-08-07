Стал известен факультет сдавшей ЕГЭ на 500 баллов россиянки

Сдавшая Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 500 баллов школьница из Москвы Екатерина Малкова будет учиться на факультете прикладной математики и физики в Московском физико-техническом институте (МФТИ).
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