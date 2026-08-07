Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Стал известен факультет сдавшей ЕГЭ на 500 баллов россиянки

Стал известен факультет сдавшей ЕГЭ на 500 баллов россиянки

Сдавшая Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 500 баллов школьница из Москвы Екатерина Малкова будет учиться на факультете прикладной математики и физики в Московском физико-техническом институте (МФТИ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии