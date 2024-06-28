Товарооборот России и Белоруссии за четыре месяца достиг 2,9 трлн рублей

Оборот торговли России и Белоруссии по результатам первых четырех месяцев 2024 года составил 2,9 трлн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Кочанову.
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