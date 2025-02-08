Под видом гуманитарной помощи российским бойцам отправили FPV-очки со взрывчаткой

На фронт российским бойцам под видом гуманитарной помощи начали отправлять заминированные FPV-очки. Как сообщает ТАСС, Рогов считает, что за этим стоят украинские спецслужбы, которые используют волонтеров, чтобы без их ведома при закупках помощи для фронта подсунуть заминированное оборудование.
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