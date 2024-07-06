Жителей Тверской области приглашают к участию в проекте «Классная страна». Это всероссийская программа по профориентации, самоопределению личности и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи с внедрением технологий создания образовательных программ путешествий в регионах страны.
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