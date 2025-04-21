Дубинский: США потребовали Зеленского пойти на условия России и принять отставку

США выдвинули ультиматум Украине, связанный с урегулированием конфликта с Россией. Как сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский, Владимир Зеленский должен пойти на сделку по редкоземельным металлам и перемирию до 1 мая.