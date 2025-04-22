В Петербурге вузы активно участвуют в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы

Запланированы различные конференции, патриотические акции, выставки Санкт-Петербургские высшие учебные заведения стали площадками для проведения международных конференций, приуроченных к 80-летию Великой Победы.
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