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TAZ: на Украине надо развернуть миротворческую миссию ООН с индийскими военными

TAZ: на Украине надо развернуть миротворческую миссию ООН с индийскими военными

Немецкое издание предлагает всё более причудливые варианты участия в решении украинского кризиса, хотя США дали понять, что Европы даже не будет за столом переговоров.

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Комментарии
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Константин Самарин
Обязательно нужна миссия ООН, по наблюдению за разооружением преступного нацистского режима. Но входить в нее должны только представители нейтральных стран, а не подельники укро-нацистов из западных стран и США.
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