В Москве обсудили проект модели сохранения и развития Соловецкого архипелага

В Храме Христа Спасителя прошло первое заседание попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага под совместным председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.