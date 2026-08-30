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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яруллин о возрасте: «Не знаю, откуда пошла тенденция, что в 22 года игрок еще молодой, а в 33 уже старый. Вон Вася Кошечкин в 33 только кубки выигрывать начал, это самый расцвет сил»

Защитник « Ак Барса » Альберт Яруллин сказал, что восстановился после травмы. В прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ 33-летний игрок провел только 15 матчей в регулярке и 2 – в плей-офф.

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