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Цукерберг заявил, что не будет ждать Маска: «Илон несерьезен, я ему предлагал реальную дату»

«Думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен, и пора двигаться дальше. Я предложил реальную дату.

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