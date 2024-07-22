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В Харькове произошел взрыв

В Харькове произошел взрыв

В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

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