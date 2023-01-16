Сумеречная зона или: американцы про Америку 

«Америка, в которой мы выросли, уже ушла - осталась какая-то больная, извращенная левая версия Сумеречной зоны, где люди теперь идентифицируют себя как кошки и собаки» – так озаглавлена короткая статья Сьюзан Дюкло на ресурсе «Конвейер новостей».