Путь к империи лежит через диктатуру

Медвежий уголПолитикаПуть к империи лежит через диктатуру выборы — отдельно, а жизнь в стране — отдельно "ЗАВТРА". Александр Гельевич, прошли выборы в Государственную думу.Вернуться к статье177НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВМВладимиръ МедведевъВ России такая же демократия, как и во всём остальном мире. В Греческом языке, кроме демоса, есть ещё слова в значении "люди". Охлос - собрание людей/толпа, лаос - население, этнос - народ. Демос - это тоже "народ", но, не весь. К демосу относятся "свободные граждане". Поскольку в Древней Греции были и рабы, то они к демосу не относились и гражданами не считались. Они считались таким же капиталом, как и скот. Сapital значит "голова скота". У слова capital есть ещё одно значение: "столица". Так вот, капиталист, то есть демос, - это владелец рабов. Рабы демосом не считались. Отсюда, демократия - это власть рабовладельцев. "Демократия - власть демократов".ВМВладимиръ МедведевъВас не обманывают, когда говорят, что в стране демократия...ВЛАДИМИР ЧЕХОВЯ не знаю ни одного человека , который проголосовал за ЕР !!!Терентий Терехчто могут знать личинки-куколки - о жизни бабочек?!!!ВМВладимиръ МедведевъНо, ведь, главное не голосование, а, подсчёт голосов. Выигрывает выборы всегда тот, кто подсчитывает голоса. Мы же с Вами голоса не подсчитываем, потому и не депутаты, и не президенты, и вообще, кто Мы такие........ Вон за Трампа, сколько избирателей проголосовало..., а, голоса подсчитывали автоматы частной компании, принадлежащей, если не ошибаюсь, Клинтонам.КатеринаЯ проголосовала за ЕР.)ИИринаК Шойгу у народа нормальное отношение ,потому что после того ,как он стал министром обороны ,на то ,что происходит в армии ,было наложено табу .Но его странности -то ,что он крестится перед выездом на Красную площадь в дни Парада Победы ,то ,что у него странная обложка на паспорт ,как будто он подданный Российской Империи ,наводит на мысли .Николай ПетровВладимир ПетровПещерная бредятина. "Сапоги" – элита?АШАнатолий ШадринБраво, автор. Лучше твёрдая власть с понятными целями и задачами, основанными на патриотизме и традиционных ценностях, чем гнилая демократия с ее толерантностью, либеральными идеями и извращенцами разных мастей.VVsevolod"Я всегда считал, что демократия - это власть народа. Но товарищ Рузвельт мне объяснил, что демократия - это власть АМЕРИКАНСКОГО народа" - И.В. СталинСКСергей Ковалевхороший текст. точный. квинтэссенция - живем в войне!.. не согласен только с "... живем в условиях диктатуры одного человека, совершенно оправданной, легальной и легитимной". мое мнение - есть коллектив, есть его лицо. и это хорошо. при наличии коллектива смена лица не приводит к трагедиям революций, перестроек и пр. бардака. что показалось интересным! - отмеченная автором апатия к выборам, как отражение согласия с генеральным курсом на развитие страны в империю, или возврат к империи... в тех джунглях, в которых мы все находимся, т.е. в "условиях войны", нужна не просто империя, нужна альтернативная идея в основе империи, способная объединить вокруг России значимую часть мiра с тем, чтобы сложилась самодостаточность этой альтернативы, чтобы внутри можно было бы проводить фундаментальную идею развития. не унасекомления!, наблюдаемую в падающем мiрке глобализЬма по Швабу.АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНВ России власть принадлежит не военным, и не партии, а продажным чиновникам, которые только прикрываются партией власти.Александр ГоловиновДума, как представительный орган нужна для того, чтобы сохранялась лигитимность власти, а также сопричастность граждан политической жизни страны и своеобразное (не)одобрение выбранному курсу.Андрей ПавловДа уж, осточертели эти кнопкодавы. Так что империя это неплохо. Императора бы еще... Да и придворных бы пророссийских, а то сейчас у них дети, счета, недвижимость у потенциальных врагов. А без нормального кадрового состава какая это империя, смех один. Как у О.Генри в "Короли и капуста". А Щойгу с Лавровым сдают мандаты. Я еще задолго до выборов писал, что они люди дела и 3,14здоболией заниматься не будут. Поработают "паровозами" для едрисни, и все. Так и вышло. Думаю, их наличие едру прилично голосов добавило.Валерий ФедосеевДерьмократов на американском рынке полно, неграм ноги целуют. Нам такого не надо. В России должно быть единоначалие, как в армии и плевать на вопли западных эге-геев.ВИВладимир ИвановВы правы. Империя и есть диктатура. Поэтому хамским и беспардонным образом нас лишили гражданских прав. Ликвидировали конституцию. В империях нет граждан, там есть одни только подданные. Ради этой самой империи имперские институты считают себя вправе этих подданных приносить в жертву столько, сколько захотят. Но возникает вопрос: кто готов разменять права, гражданское достоинство, жизнь на эту самую пресловутую империю? Я лично нет, не готов. И нужна ли империя? Вот как стоит вопрос. Времена империй давно закончились. Империи распались. Сильное и эффективное государство - да. Сильное - в смысле развитое. Империи- нет. Мне не нужна империя. А зачем она нужна? Зачем нужен молох, пожирающий человеческие судьбы и человеческие жизни? Не нужен. Показатель силы и эффективности государства - это то, как чувствуют себя в нём люди.Комментировать
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