Меган Маркл появилась на публике без принца Гарри после слухов о разводе

Супруга принца Гарри Меган Маркл посетила светское мероприятие без своего мужа. Герцогиня Сассекская появилась на гала-концерте Детской больницы Лос-Анджелеса на фоне слухов о разводе, сообщает Daily Mail.
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