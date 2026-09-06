Попова предупредила о приходе в Россию новых штаммов гриппа

Россию в предстоящем эпидемическом сезоне могут ожидать новые штаммы гриппа. Соответствующее заявление сделала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время Восточного экономического форума.
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