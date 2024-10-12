Ива – распространенное растение, поэтому проблем с поиском ее гибких веток не будет

Ива – растение распространенное, поэтому найти ее гибкие ветки не составит труда. Этот доступный материал очень податлив, ему легко придать любую форму, поэтому из ветвей ивы можно сделать множество поделок.
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