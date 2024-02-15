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Путин заявил, что Москву беспокоит втягивание Украины в НАТО

Путин заявил, что Москву беспокоит втягивание Украины в НАТО

Возможность втягивания Украины в НАТО не исключена, и это беспокоит Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

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